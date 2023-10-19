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İsrailli politikacı Amir Weitmann Rusya'yı 'bedelini ödeteceğiz' deyip tehdit etti: Filistin'deki işimiz bitince sıra size gelecek

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya Devleti'nin kanalı RT'de Moskova yönetimine tehditler savurdu. Rusya'nın İsrail'e karşı tutumuna tepki gösteren İsrailli politikacı, "Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek." ifadelerini kullandı. Rusya'yı 'Nazilere destek vermekle' itham eden Weitmann, "Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız." diye konuştu.

Hüseyin Berk
22:51 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Amir Weitmann - Vladimir Putin

Amir Weitmann - Vladimir Putin

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliam saldırıları sürüyor. Tüm dünya tarafından tepki çeken İsrail'in hastane katliamı sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı felaket olarak nitelemişti.

Putin, Gazze'deki hastane saldırısının taraflar arasındaki müzakereleri başlatmak için işaret olması gerektiğini belirterek, "Tr
ajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü."
dedi.

İsrailli politikacı Weitman Rusya'yı tehdit etti: Bedelini ödeteceğiz

Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamaları işgalci İsrail'i bir hayli rahatsız etti.

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya Devleti'nin kanalı RT'de Moskova yönetimine tehditler savurdu.



"Filistin'deki işimiz bitince sıra size gelecek"

Rusya'nın İsrail'e karşı tutumuna tepki gösteren İsrailli politikacı,
"Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek.
" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız"

Rusya'yı 'Nazilere destek vermekle' itham eden Weitmann,
"Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız."
diye konuştu.

"Ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız"

Weitmann açıklamasında şunları dile getirdi:

"Biliyorum, Rusya Devleti tarafından fonlanıyorsunuz ve Rus propagandası yapıyorsunuz. Söylediklerinize dikkat edin! Biz bu savaşı bitireceğiz, kazanacağız çünkü daha güçlüyüz. (Filistin'le) işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek. Rusya bedel ödeyecek. Rusya, İsrail'in düşmanlarını destekliyor. Rusya, bize soykırım uygulamaya çalışan Nazileri destekliyor.

Şimdi beni iyi dinle; bu Nazilerle işimizi göreceğiz, bu savaşı kazanacağız, ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız.

Ama hiçbir şekilde bu yaptıklarınızı unutmayacağız. Geleceğiz ve Ukrayna'nın kazandığına emin olana kadar durmayacağız. Rusya olarak bedel ödediğinizden emin olana kadar durmayacağız."



#İsrail
#Rusya
#Vladimir Putin
#Amir Weitmann
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