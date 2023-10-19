İsrailli politikacı Amir Weitmann Rusya'yı 'bedelini ödeteceğiz' deyip tehdit etti: Filistin'deki işimiz bitince sıra size gelecek

Amir Weitmann - Vladimir Putin
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliam saldırıları sürüyor. Tüm dünya tarafından tepki çeken İsrail'in hastane katliamı sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı felaket olarak nitelemişti.
İsrailli politikacı Weitman Rusya'yı tehdit etti: Bedelini ödeteceğiz
Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamaları işgalci İsrail'i bir hayli rahatsız etti.
İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya Devleti'nin kanalı RT'de Moskova yönetimine tehditler savurdu.
"Filistin'deki işimiz bitince sıra size gelecek"
"Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız"
"Ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız"
"Biliyorum, Rusya Devleti tarafından fonlanıyorsunuz ve Rus propagandası yapıyorsunuz. Söylediklerinize dikkat edin! Biz bu savaşı bitireceğiz, kazanacağız çünkü daha güçlüyüz. (Filistin'le) işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek. Rusya bedel ödeyecek. Rusya, İsrail'in düşmanlarını destekliyor. Rusya, bize soykırım uygulamaya çalışan Nazileri destekliyor.
Şimdi beni iyi dinle; bu Nazilerle işimizi göreceğiz, bu savaşı kazanacağız, ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız.
Ama hiçbir şekilde bu yaptıklarınızı unutmayacağız. Geleceğiz ve Ukrayna'nın kazandığına emin olana kadar durmayacağız. Rusya olarak bedel ödediğinizden emin olana kadar durmayacağız."