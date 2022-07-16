Dünya İsrailli popçu Yuval Dayan namahrem diyerek ABD Başkanı Joe Bidenın elini sıkmadı
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İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı

İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan, Yahudi inancında yer alan karşı cinsten "namahrem" bir kişiyle fiziksel temastan kaçınma (şomer negiah) ilkesi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı. Dayan'ın hareketi dünya basınında gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailli popçu Yuval Dayan namahrem diyerek ABD Başkanı Joe Bidenın elini sıkmadı
O anlar böyle görüntülendi.

İsrail'e 13-14 Temmuz'da resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende dindar Yahudi sanatçı Yuval Dayan şarkı söyledi. Ardından Biden, el sıkışmak için Dayan'ın yanına gitti. Ancak şarkıcı Dayan, Biden'ın elini havada bıraktı.

Canlı yayınlanan törende, şarkının bitmesinin ardından Biden'ın yerinden kalkarak kendisine yaklaştığı Dayan'ın el sıkışmayı reddettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü ve sıkça paylaşıldı.

İsrailli şarkıcı Biden’ın elini sıkmadı
OYNAT 00:34
İsrailli şarkıcı Biden’ın elini sıkmadı
İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan, kendisiyle tokalaşmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'in elini, dini gerekçeyle sıkmadı. Dayan, Yahudi inancında yer alan 'dokunma yasağı' ilkesini benimsiyor.


Görüntülerde, Dayan'ın, eli hava duran Biden'a gülümseyerek ellerini birbirine kenetlemesi ve hafifçe eğilmesi dikkati çekti.

Dayan'ın bu hareketinin nedeni, geleneksel Yahudi inancında yer alan ve kendisinin de benimsediği "şomer negiah" ilkesi.

  • "Şomer negiah" ya da "dokunma yasağı"na uyan dindar Yahudiler, bu inançları gereği karşı cinsten "namahrem" bir kişiyle fiziksel temastan kaçınmaya dikkat ediyor.

İsrail basının aktardığına göre şarkıcı Dayan, hadisenin İsrail'de viral olması üzerine açıklamada bulundu.

HASSASİYETİNİ ÖNCEDEN BELİRTMİŞTİ

Dayan, İsrail Cumhurbaşkanlığı personeline el sıkışma konusundaki dini hassasiyetini önceden ilettiğini belirterek, "niyetinin Biden'ı gücendirmek olmadığını" vurguladı.

  • İsrail'de çok sayıda dindar kadın ve erkek, kendi yakın aile üyeleri (eş, evlat, ebeveyn, kardeş, büyükanne ve büyükbaba) dışındaki kimselerle el sıkışmak gibi fiziksel temas kurmuyor.
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