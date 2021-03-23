Dünya İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünü kez sandık başında
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İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünü kez sandık başında

Kamuoyu yoklamaları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçimi önde tamamlayacağına işaret ediyor. Netanyahu'ya destek veren sağ partilerin koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor

Haber Merkezi AA
İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünü kez sandık başında
İsrail'de seçim günü.

İsrail'de seçmenler, son 2 yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.

Ülkede 6,3 milyondan fazla seçmen, 37 partinin yarıştığı seçimde, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek önlemlerin alındığı seçimde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'e kadar devam edecek.

Kesin olmayan sonuçların yarın açıklanması beklenen seçimde, Kovid-19 salgının sandığa katılım oranını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Netanyahu'nun partisi önde görünüyor

Hakkındaki yolsuzluk davası devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu, siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan seçimi kazanarak koltuğunu korumayı hedefliyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 13 partinin 120 sandalyeli meclise gireceği tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un en az 30 milletvekili çıkararak seçimi önde tamamlayacağı, rakibi Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisinin 18 milletvekiliyle ikinci olacağı belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayının 1 sandalye uzağında kalabileceği dile getiriliyor.

Netanyahu'suz koalisyon hükümeti zor gözüküyor

Netanyahu'ya muhalif isimlerin koalisyon hükümeti kurmasının ise neredeyse imkansız olduğu dile getiriliyor.

Zira muhalif isimlerin kuracağı koalisyon hükümetinde kimin başbakan olacağı ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku gibi çözülmesi zor gözüken sorunlar bulunuyor.

Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yair Lapid'in başbakanlığına sıcak bakmadığı biliniyor.

Saar ve Bennett, Lapid'in başbakanlığını kabul etse bile bu koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteği gerekiyor.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Saar ve Bennett'in Ortak Arap Listesi Bloku'nun destekleyeceği bir koalisyonda yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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