|
Dünya

İsrailli uzman konuştu: UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi gerektiğini savundu.

14:09 - 6/01/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

İsrail Meclisinde (Knesset) konuşan Arbell, Filistinli mültecilere yardım eden BM kuruluşu UNRWA’yı hedef aldı.


Filistinli mültecilerin başta gıda ve eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan ve sık sık İsrail yönetiminin hedef aldığı UNRWA’y ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Arbell, “UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.


UNRWA'nın "acilen" yok edilmesini isteyen Arbell, savaşın sonuna bu konunun bırakılmaması gerektiğini söyledi.


Arbell, "Ya bu tehlikeleri tamamen yok ederiz ya da daha önce defalarca yaptığımız gibi fırsatı kaçırırız" değerlendirmesinde bulundu.


İsrail'in 1967'deki işgalinden sonra UNRWA'nın bölgede faaliyet yürütmesini istediğini dile getiren Arbell, "İsrail şimdi bunu durdurmak isteyebilir" dedi.



İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor


Gazze'de İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.


ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor.


UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.


UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi" ifadelerini kullanmıştı.


İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel’in liderliğinde İsrail meclisinin "UNRWA reform" lobisi oluşturarak, UNRWA’nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığını yazmıştı.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçim için aday açıklama töreni yarın gerçekleşecek! 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanıyor