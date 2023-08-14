İsrailli yetkili Suudi Arabistan ile normalleşmenin 'yakın olmadığını' söyledi

Suudi Arabistan / İsrail
ABD: Normalleşmesi konusunda anlaşılan bir çerçeve yok
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin aksine anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, bu açıklamanın ardından 10 Ağustos’ta İsrail basınına yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda bir anlaşmaya varmaya “ramak kaldığını” ve bir “an meselesi” olduğunu iddia etmişti.