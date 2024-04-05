İsrailli yetkiliye göre İran'la büyük çaplı gerilimi tırmandırma ihtimali bulunmuyor

İsrail, on binlerce çocuk ve kadını yapay zeka programıyla katlediyor. “Levander” isimli çatı program Filistinlileri ve binaları işaretleyip ölüm emri veriyor. İsrail ordusu, şimdiye kadar Levander’in belirlediği 37 bin hedeften binini bir komutandan emir alır gibi vurdu. İsrailli bir yetkili “Hazırda bekleyen 36 bin hedef daha var” dedi. Gazze’deki hemen her kişiye 1’den 100’e kadar puan veren program bazı çocukları “İleride Hamaslı olabilir diyerek” de ölüm listesine alıyor.