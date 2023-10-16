İsrailliler Netanyahu'ya karşı isyan etti: Yaşananlar Filistin topraklarındaki işgalin bir sonucu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizi derinleştiren İsrail saldırıları devam ederken, Filistinli gruplar tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bir haftadır yaşananlar İsrail içinde de tartışmaya neden oldu. Birçok İsrailli, bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Filistinli silahlı grupların saldırılarını önleyemediği için güvenlik güçlerine ve hükümete tepkili.
Yaklaşık bir yıldır her cumartesi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı düzenlenen gösterilere katıldığını belirten 68 yaşındaki İsrael, kendisi gibi düşünen İsraillilerin sayısının çok olmadığını söylüyor.
"Bunun bir gün başımıza geleceğini söylüyordum"
İsrail'de demokrasi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Bar, işgalin olduğu yerde demokrasinin olamayacağını vurguladı. İsrailli kadın aktivist, ne İsraillilerin ne Filistinlilerin çocuklarının ölmesini istemediklerini belirterek, "Çocuk çocuktur, kimin olduğu fark etmez." dedi.
"Yetkililerin derdi şahsi pozisyonlarını muhafaza etmek"
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde düzenlenen protestoya katılan diğer bir akitivist Katty Bar, Filistinli grupların elinde esir bulunan İsraillilerin serbest kalmasını sağlamak için hükümetin bombardımanı bırakıp müzakereye başlaması gerektiği görüşünde.
Hükümeti bu konuda bir şey yapmamakla suçlayan Bar, hükümet üyelerinin tek düşündüklerinin "şahsi pozisyonlarını muhafaza etmek" olduğunu söyledi.
İsraillilerin Filistinli gruplar tarafından esir alınmasının üzerinden bir hafta geçtiğini hatırlatan Bar, "Ne yaptıklarını bilmiyorum. Müzakere yapmalılar. Filistinli tüm mahkumları serbest bırakıp İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamalılar." görüşünü dile getirdi.
İsrailli eski bir gazeteci Gad Harel ise Filistinli silahlı grupların saldırılarını önleyemedikleri için hükümeti, istihbaratı ve orduyu eleştirdi.
"Büyük bir hezimet"
Tel Aviv sakini aktivisit Nili Geter de benzer görüşleri dile getirerek hükümeti esirlerin serbest bırakılması için gerekeni yapmamakla suçladı. Geter, İsrail hükümetinin rehineler konusunda aracı olması için başka ülkelerden yardım istemesi gerektiğini kaydetti.
Geter, hükümete Filistinli mahkumları serbest bırakarak İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.
İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.