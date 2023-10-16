İsrailliler Netanyahu'ya karşı isyan etti: Yaşananlar Filistin topraklarındaki işgalin bir sonucu

"(Filistin topraklarında) 75 yıldır devam eden bir işgal var. Netanyahu hükümeti çok radikal bir hükümet. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimciler çok kötü şeyler yapıyor. Özellikle Nablus yakınındaki Huvara'da ve başka köylerde Filistinli çocukları öldürüyorlar. Ben bunun bir gün bizim de başımıza geleceğini söylüyordum. Sosyal medyada ve her hafta düzenlediğimiz cumartesi gösterilerinde sesimizi duyurmaya çalıştık ama bizi kimse dinlemedi."