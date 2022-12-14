İstanbul'da anlaşmışlardı: Rusya ve Ukrayna arasında 65 esir takası daha

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Donetsk ve Luhansk bölgesinde savaşan 64 askerimiz evine dönüyor. Rusya ile gerçekleştirilen esir takasında insanlarımıza yardım eden bir ABD vatandaşı da serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

Rus işgalcilerin Ukrayna'ya teslim ettiği ABD'linin ismi, Suedi Murekezi. Ruslar tarafından Temmuz ayında güneydeki Herson şehrinde yakalanan Murekezi, işgalcilerin eline geçen üçüncü ABD vatandaşı olmuştu.

Andriy Yermak, Suedi Murekezi'yi Ukraynalılara yardım eden bir Amerikalı olarak niteledi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Aralık ayı başında yayımladığı bir haberde, ABD vatandaşının üç yıldır Herson'da yaşadığını, işgalcilerin eline geçtikten sonra birçok farklı hapishaneye gönderildiğini yazmıştı.

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28 Ekim'de Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından serbest bırakıldığını söyleyen Murekezi, kimlik belgeleri ve pasaportuna el konulduğu için ne yapacağını bilemediğini ve bölgede mahsur kaldığını belirtmişti.

Amerika ve Rusya’nın temsilcileri Ankara’daki görüşmelerin ardından ikinci kritik toplantıyı günler önce İstanbul’da yapmıştı.

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