İstanbul'da tahıl koridoru zirvesinin tarihi belli oldu

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağını açıkladı.
18 Mayıs'tan sonra uzatılmayacağı açıklanmıştı
Rusya, Ukrayna’nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya’nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs’tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.
120 gün süreyle uzatılmıştı
22 Temmuz 2022 tarihinde 120 gün geçerlilik süresiyle imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinde 120 gün süreyle uzatıldı. 19 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamalarla anlaşmanın geçerlilik süresinin tekrar uzatıldığı bildirildi. Bu açıklamalarda uzatma süresinde bir belirsizlik olduğu görülüyor. Ukraynalı yetkililer anlaşmanın 120 gün, Rus yetkililerse 60 gün süreyle uzatıldığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ise bu hususta bir açıklamada bulunmadı. Bu suretle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamlılığı konusunda bir tehlike olduğu görülüyor.