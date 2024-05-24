İşte ABD'nin 'Gazze' planı: Gizli belgeler ortaya çıktı

İsrail'in Gazze işgalini başlattığı ilk günden bu yana katliama desteğini esirgemeyen ABD yönetimi, son haftalarda verdiği "karışık" sinyallerle tartışma konusu olmuştu. Biden yönetiminin İsrail'e silah sevkiyatının sürmesine sıcak bakmadığı öne sürülse de ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırım olmadığını" savunmuştu.





Biden yaptığı açıklamada, "Açıkça konuşacağım, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, Gazze'de yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' başvurusunda bulunmasını da reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etmişti. Bu açıklamalarla siyonist İsrail yönetimine koşulsuz desteğinin altını bir kez daha çizen ABD'nin Gazze planına ilişkin yeni belgeler ifşa oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir belgesini sayfasına taşıdı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgesini yayınlayan Politico, ABD'nin Gazze işgali sonrası planlarını gündeme taşıdı. Politico, "ABD Gazze'de savaş sonrasında 'mühim' bir role hazırlanıyor" başlıklı haberinde Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir belgesini sayfasına taşıdı.









Politico'nun haberine göre ABD yönetimi, İsrail'in işgali "sona erdiğinde" çoğunluğu Filistinlilerden oluşacak bir güce üst düzey bir sivil danışman atamayı planlıyor. ABD'li dergiye demeç veren dört ABD'li yetkili, söz konusu hamleyi Biden yönetiminin savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ciddi bir şekilde dahil olmayı planlamasının sinyali olarak tanımladı.





ABD ikna çalışması yürütüyor

Politico, ABD'nin atayacağı sivil danışmanın, Gazze'ye asla girmeyeceğini belirtip söz konusu ismin ne kadar otoriteye sahip olacağının halen Washington'da tartışılmaya devam edildiğini öne sürdü. Dergiye konuşan bir başka yetkili ise, ABD'li danışmanın Ürdün ya da Mısır'da konuşlanacağını söyledi. Haberinde dikkat çeken diğer detay ise, Washington yönetiminin Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeleri Gazze'de kurulması planlanan barışı koruma gücüne katılmaya ikna etmeye çalışması oldu.





CIA – MOSSAD görüşmesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü David Barnea ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği belirtildi.





Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Burns'un, Barnea ve Al Sani ile yapacağı görüşme için "gelecek günlerde" Avrupa'ya gideceği aktarıldı. Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmeyen haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmediği ifade edildi.





Haberde, bu toplantının esir takası müzakerelerinin yaklaşık 2 hafta önce kesintiye uğramasından sonra yapılacak ilk üst düzey görüşme olduğuna dikkat çekildi.



