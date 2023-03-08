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Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinde 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye ağırlık verileceğini ve Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını belirtti.

09:36 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
İsveç Başbakanı Kristersson, PKK'lılara karşı daha sert önlemler aldıklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Kristersson, PKK'lılara karşı daha sert önlemler aldıklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Buradaki buluşmanın ardından ikili, düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"İsveç makamları PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor"

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

"İsveç makamları, terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."

"Yasa ile birlikte terör örgütlerine katılma ve finans sağlamak yasaklanacak"

Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak." dedi.

"Bu yasa ile birlikte sorumluluklarımızı yaptığımızı düşünüyoruz"

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



#isveç
#nato
#Ulf Kristersson
22 dakika önce
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