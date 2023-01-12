İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, söz konusu açıklamasında, İsveç'in NATO'ya tam üyeliğini henüz onaylamayan Türkiye için "Türkiye bizim yapamayacağımız ve onlara vermek istemediğimiz şeyleri bizden istiyor" demişti.

Kristersson, dün Stockholm'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sözlerine de değindi.

İsveç Başbakanı, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında iade ve sınır dışı edilmesini talep ettiği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

"Ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini, Türkiye ile tam üyelik başvurusu ile ilgili konulardaki müzakerelerin gayet iyi gittiğini" söyleyen İsveç Başbakanı Kristersson, "Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında" dedi.

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İade ve sınır dışı ile ilgili hükümetin belirli sınırları olduğunu kaydeden Başbakan, "Türkiye bazen İsveç'ten iadesini istediği kişilerin ismini veriyor. İsveç'in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor: Bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok" dedi.

"Bu konunun işlerin iyi gittiği gerçeğini gölgelememesi gerektiği" görüşünü dile getiren Ulf Kristersson, "Türkiye ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusundaki kararlarını kendi içlerinde vermelerine saygımız sonsuzdur" değerlendirmesini yaptı.