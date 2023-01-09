Dünya İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiyenin taleplerinin hepsini karşılayamayız
AVRUPA

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin üyelik konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Türkiyenin taleplerinin hepsini karşılayamayız
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" ifadelerini kullandı.

  • Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO’ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini veto etmişti. Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.

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