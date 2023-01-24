İsveç Başbakanı'na geç gelen pişmanlık: Türkiye ile yeniden diyaloğa girmek istiyoruz
Ülkesinde terör örgütü yandaşlarının eylemlerine ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO vetosu sonrası açıklamada bulundu. Kristersson, NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirtti.
22:47 . 24/01/2023 Salı
Diğer
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson.
Türkiye-Finlandiya ve İsveç arasındaki Daimi Üçlü Mekanizma toplantısı Ankara'nın talebiyle iptal edildi. Karar sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan yeni bir açıklama geldi.
Ülkesindeki skandal eylemlerin 'provokasyon' olduğunu ve Türkiye'ye saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Kristersson,
"Bugün, bizim için NATO'ya girmekten daha önemli bir ulusal güvenlik meselesi yok. Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz."
dedi.
"YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"
İki ülkenin her konuda hem fikir olmadığı itirafında bulunan İsveç Başbakanı,
"İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor. Bu olayların İsveç güvenliğine etkisi olacak. Son derece gergin ortam güvenliğimize zarar verir."
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.