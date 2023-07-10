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İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Amacımız Erdoğan'dan 'yeşil ışık mesajı' alacağımız bir noktaya ulaşmak

NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç, Litvanya’nın başkenti Vilniuskritik'teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklama Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi. Billström, "Amacımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık diyebileceğiniz bir mesaj alacağımız noktaya ulaşmak" ifadelerini kullandı.

13:58 . 10/07/2023 Pazartesi
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

Dünyanın gözü kulağı İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin atacağı adımda.

NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek heyette yer alan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den ülkesinin ittifaka üyeliği ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki güvenini yineleyen Billström kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuştu.

Billström Türkiye'nin eninde sonunda İsveç'in ittifaka katılmasına izin vereceğinin sinyalini vermesini beklediğini, ancak bunun zirvede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyeceğini belirtti.
İsveçli bakan
'Amacımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık diyebileceğiniz bir mesaj geleceğine dair bir mesaj alacağımız bir noktaya ulaşmak'
dedi.
  • Billström, İsveç'in geçen yıl Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı üçlü anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirdiğini savundu.

İsveçli bakan, İsveç'in üyeliğini henüz onaylamamış olan Macaristan'ın bunu Türkiye'den önce yapmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Ankara kilit konumda

Türkiye, terör örgütlerine karşı yeterince mücadele etmeyen İsveç'e üyelik için onay vermeyen iki ülkeden biri.

Bir diğer ülke olan Macaristan'ın ise bu konuda Türkiye ile beraber hareket edeceğini resmen açıklaması Ankara'yı bu konuda kilit bir konuma yükseltiyor.

Finlandiya ittifaka üye oldu

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.


#İsveç
#NATO
#Türkiye
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