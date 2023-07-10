İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Amacımız Erdoğan'dan 'yeşil ışık mesajı' alacağımız bir noktaya ulaşmak

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
Dünyanın gözü kulağı İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin atacağı adımda.
NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek heyette yer alan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den ülkesinin ittifaka üyeliği ile ilgili yeni açıklamalar geldi.
İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki güvenini yineleyen Billström kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuştu.
- Billström, İsveç'in geçen yıl Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı üçlü anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirdiğini savundu.
İsveçli bakan, İsveç'in üyeliğini henüz onaylamamış olan Macaristan'ın bunu Türkiye'den önce yapmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
Ankara kilit konumda
Türkiye, terör örgütlerine karşı yeterince mücadele etmeyen İsveç'e üyelik için onay vermeyen iki ülkeden biri.
Bir diğer ülke olan Macaristan'ın ise bu konuda Türkiye ile beraber hareket edeceğini resmen açıklaması Ankara'yı bu konuda kilit bir konuma yükseltiyor.
Finlandiya ittifaka üye oldu
Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.
Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.
Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.
İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.