İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.
Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.