İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

"İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli"