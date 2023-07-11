|
Dünya

İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin, terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsediğini ve yerine getirmede irade gösterdiğini söyledi.

11:58 . 11/07/2023 Salı
AA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.


Ulf Kristersson,
"İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli"
ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.




#İsveç
#Ulf Kristersson
#NATO
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rayiç Bedeli Nedir? Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır, Neye Göre Belirlenir?