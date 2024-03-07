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İsveç katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek NATO'nun 32'nci üyesi oldu

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı. Bugün katılım belgelerini ABD'ye teslim eden İsveç, NATO'nun 32'nci üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç, artık NATO'nun 5'inci maddesinin koruması altındadır" açıklamasını yaptı. İsveç basınında yer alan bilgilere göre, üyelik için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

19:35 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:42 - 7/03/2024 Perşembe
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Katılım belgelerini ABD'ye teslim eden İsveç resmen NATO üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
"İsveç, artık NATO'nun 5'inci maddesinin koruması altındadır"
açıklamasını yaptı.

Resmi tören 11 Mart'ta Brüksel'de

İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

NATO’nun 5’inci maddesi nedir?

Bu maddeye göre, NATO’ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılıyor.

5’inci madde şöyle:

“Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.”




#NATO
#İsveç
#Jens Stoltenberg
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