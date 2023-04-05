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Dünya

İsveç mahkemesinden skandal karar: Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı

İsveç'te, ırkçı parti lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerim’i yakmasının ardından, İsveç polisinin güvenlik endişelerinin gerekçe gösterilmesiyle Kuran-ı Kerim’in yakılmasını yasaklayan karar, ülkenin idari mahkemesi tarafından bozuldu.

13:27 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-Kerim'i yakarak gerçekleştirdiği skandal eylem Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi yükseltmişti.


Polis Kur'an-ı Kerim yakılmasına engel olmuştu

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.


İdari mahkeme yasak kararını bozdu

İsveç İdari Mahkemesinin kararında, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığı belirtildi. Yargıç EvaLotta Hedin, duruşmadan sonra basına yaptığı açıklamada, polisin yasak kararının, yeterince geçerli sebebi bulunmadığını söyledi.



Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.


Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.


Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen provokasyon sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.




#İsveç
#Kuran- Kerim yakma
#NATO
#Türkiye
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