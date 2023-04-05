İsveç mahkemesinden skandal karar: Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı

Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına “ifade özgürlüğü” bahanesiyle” müsaade eden İsveç, İsrail elçiliği önünde Tevrat yakılmasına mani oldu. Söz konusu karar “çifte standart ve ikiyüzlülük olarak” yorumlandı. Öte yandan rezil eylemi gerçekleştiren Paludan, provokasyonlarına bir yenisini ekleyerek Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim yaktı.