İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

"Nasıl hareket etmek gerektiğine karar vermek, Ukraynalıların bileceği bir şey. Biz Avrupalılar onları desteklemek durumundayız. Bu konuda Başbakan Giorgia Meloni'nin Temsilciler Meclisi'ndeki tutkulu konuşmasını dinledim. Çok iyi bir konuşmaydı. Tüm başbakanlar böyle konuşsa AB'nin bütün halinde desteğine daha çok güven duyardım"