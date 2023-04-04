İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İtalya Dışişleri Bakanlığının dün Roma'da ev sahipliği yaptığı Batı Balkanlar toplantısına Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak katılan İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.
- Billström, gerektiğinde İttifak’ın doğu kanadını güçlendirmek için askerlerini Baltık ülkelerine göndermeye hazır olduklarını belirtti.
Billström, düzensiz göç konusunda da Libya ve Tunus'tan gelen göçmenlerin ülkelerine iadelerini artırmaya yönelik tüm ülkelerle yoğun işbirliği içinde olduklarını aktardı.