Dünya İsveç Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy Batılı ülkelerden ne istedi?
AVRUPA

İsveç Parlamentosu'na hitap eden Zelenskiy Batılı ülkelerden ne istedi?

İsveç Parlamentosu'na hitaben eden ve ayakta alkışlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak için Batı ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy Batılı ülkelerden ne istedi?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısını durdurmak için daha fazla yaptırım uygulanması gerekir" dedi.

  • Zelenskiy, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumla İsveç parlamentosuna hitap etti.

Parlamentoya hitaben duygusal bir konuşma yapan ve ayakta alkışlanan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak için Batı ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.

Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce ölümün olduğu, eşi benzeri olmayan karanlık bir dönemi yaşadıklarını belirterek "Rus ordusunun Ukrayna'da yaptıklarına bakın. Suriye'ye atılan bombalar bir aydır ülkemize atılıyor. Binlerce ev yıkıldı. 10 milyon kişi kaçtı. Rusya saldırıları durdurur durdurmaz kaçan insanların geri geleceğinden eminim" diye konuştu.

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu
OYNAT 00:59
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu
Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu. Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girildi. Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanındaki Rus ordusuna ait 'Orsk' adlı çıkarma gemisini hedef aldı. Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna' ifadeleri kullanıldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtiliyor.

'İSVEÇ BİZE İLK SİLAH YARDIMI YAPAN ÜLKE OLDU'

İsveç'in, Ukrayna'ya ilk silah gönderme kararı veren ülke olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İsveç, tarihi bir karar vererek bize ilk silah yardım yapan ülke oldu. Ayrıca Rus yaptırımlarının da arkasında duran İsveç'e teşekkür ederim. Burada şunu da belirtmek isterim ki savaş suçlarını işleyenlerin tamamının adalete teslim edilerek cezalandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin AT4 tanksavar silahı daha gönderme kararı aldı.

Daha önce hükümet, Ukrayna'ya, 5 bin AT4 tanksavar silahı, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri miğfer, 135 bin askere yetecek hazır gıda, 10 bin bandaj, 100 bin litre alkol ve koruyucu ekipman, 367 uçaksavar, 62 çiftli dürbün ve 5 dron ile 3 bin 400 koruyucu kıyafet göndermişti.

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