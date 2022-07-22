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AVRUPA

İsveç: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklayacağız

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ülkeleri için terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edilerek mutabakat imzalanmıştı. İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İsveç: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklayacağız
Charlotte von Essen

SVD gazetesinin haberine göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yaptı.

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İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çekildi. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, terör örgütünün paçavraları direklerden indirildi.

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