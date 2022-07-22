İsveç: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklayacağız

SVD gazetesinin haberine göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yaptı.
İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çekildi. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, terör örgütünün paçavraları direklerden indirildi.