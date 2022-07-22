İsveç: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklayacağız Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ülkeleri için terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edilerek mutabakat imzalanmıştı. İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.

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