İsveç terörle mücadele şefinden uyarı: Kur'an-ı Kerim'e saldırılar ülkenin imajını değiştirdi

N WORLD medya kuruluşunun haberine göre, Hallstrom, basın toplantısında İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Hallstrom, yurt dışındaki imajın özellikle sosyal medyada dolaşmaya devam edeceğini belirterek "bir süre bu imajla yaşamaları gerektiğini" söyledi.

Söz konusu olaylarla ülkenin imajının değiştiğine işaret eden Hallstrom, güvenlik tehditlerinin de bir süre daha yüksek seviyede kalacağını ifade etti.