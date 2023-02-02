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İsveç'e arka çıkan Yunan basınından hadsiz Türkiye çağrısı

İsveç'te art arda yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den NATO üyeliği için veto gelirken Finlandiya için sürecin ayrı tutulması kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklamaları dünya gündeminde yankılandı. Yunan basını ise hadsiz tutumlarına bir yenisini daha ekledi. Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara yönetimini hedef alan bir analiz yayınlayarak Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.

14:54 . 2/02/2023 Thursday
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Dünyanın gündemi aylardır Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri. İsveç'te aşırı sağcı, İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın resmi izinle ve polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den veto gelmişti.

ERDOĞAN'DAN NET İSVEÇ MESAJI: BOŞUNA UĞRAŞMAYIN

PKK sempatizanlarının yuvası olan İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yapılan iğrenç saldırı da bardağı taşıran son damla olmuştu. NATO üyeliğine onay sürecine Türkiye'den kesin ret gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur"
ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın, NATO üyelikleriyle ilgili bu mesajı manşete taşırken Yunan basınında skandal çağrılar yer aldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün İsveç'in ifade özgürlüğü konusunda taviz vermeyeceğini açıkladığını duyurdu.

"ERDOĞAN KAPIYI İSVEÇ'İN SURATINA ÇARPTI"

Voice of America, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer vererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi." sözlerini manşete taşıdı.



ABD'li Fox News haberinde, "Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına onay verdi" diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getiren bir diğer kaynak oldu.


Al Monitor,
"Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerini birbirinden ayırabilir mi?"
başlıklı analizinde
"Erdoğan kapıyı bir kez daha İsveç'in suratına çarptı"
ifadelerine yer verdi.

YUNAN'DAN 'TÜRKİYE'Yİ İHRAÇ EDİN' ÇAĞRISI

Yunan basınında ise skandal bir Türkiye çağrısı yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi hedef alan bir analiz yayınladı.

"Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellerse, Türkiye'yi ihraç edin"
başlığıyla servis edilen haberde,
"Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi, üyelerin demokratik kurumlarını güçlendirmeleri, istikrar ve refah koşullarını geliştirmeleri ve uluslararası ekonomik politikalarındaki çatışmaları ortadan kaldırmaları gerektiğini belirtir. Görevdeki son döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini yaptı. Kesin olan bir şey var: Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi'ni ihlal etti"
iddialarında bulundu.



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#isveç
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İsveç'e arka çıkan Yunan basınından hadsiz Türkiye çağrısı
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