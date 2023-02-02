İsveç'e arka çıkan Yunan basınından hadsiz Türkiye çağrısı

"Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi, üyelerin demokratik kurumlarını güçlendirmeleri, istikrar ve refah koşullarını geliştirmeleri ve uluslararası ekonomik politikalarındaki çatışmaları ortadan kaldırmaları gerektiğini belirtir. Görevdeki son döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini yaptı. Kesin olan bir şey var: Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi'ni ihlal etti"