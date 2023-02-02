İsveç'e arka çıkan Yunan basınından hadsiz Türkiye çağrısı

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Dünyanın gündemi aylardır Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri. İsveç'te aşırı sağcı, İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın resmi izinle ve polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den veto gelmişti.
Erdoğan'ın bu sözleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın, NATO üyelikleriyle ilgili bu mesajı manşete taşırken Yunan basınında skandal çağrılar yer aldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün İsveç'in ifade özgürlüğü konusunda taviz vermeyeceğini açıkladığını duyurdu.
Voice of America, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer vererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi." sözlerini manşete taşıdı.
ABD'li Fox News haberinde, "Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına onay verdi" diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getiren bir diğer kaynak oldu.
Yunan basınında ise skandal bir Türkiye çağrısı yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi hedef alan bir analiz yayınladı.