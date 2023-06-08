İsveç'in gündeminde 'Hakan Fidan' var: Ülke basını tek bir noktaya dikkat çekti

NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması amacıyla son dönemde ardı ardına adımlar atan PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin yuvalandığı İsveç’ten, dikkat çeken bir adım geldi.

Terör yasasını değiştirip yürürlüğe sokan İsveç, bu çerçevede ilk kez bir PKK destekçisi için sınır dışı kararı verdi.

PKK destekçilerinin iadeleri, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için ön plana çıkardığı şartlar arasında yer alıyor.

Pazar günü Stockholm’de NATO karşıtı sloganlar atan ve PKK bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsveç’in yeni terörle mücadele yasasını protesto etmişti.

Son karar İsveç hükümetinde

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin iadesini istediği ve adı açıklanmayan 35 yaşında bir PKK destekçisinin iade edilmesini onayladı. Söz konusu kişinin, Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin son kararın ise, İsveç hükümeti tarafından verileceği belirtildi.

İsveç’te iade taleplerine hükümet karar veriyor ancak Yüksek Mahkeme’nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi yapılamıyor.

PKK destekçisi olduğu öne sürülen kişinin, geçen yıl Türkiye’nin talebi üzerine İsveç’te tutuklandığı ve Türkiye’de, 2014 yılında uyuşturucudan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Adana Başsavcılığı’nın, Türkiye’de şartlı tahliye edilen ve yasal yollardan İsveç’e yerleştiği belirtilen 35 yaşındaki sanığın cezasının geri kalan kısmını Türkiye’de çekmesini istediği kaydedildi. İade istemi talebinin, bu kişinin HDP ile siyasi bağlantısı ve Facebook’ta terör örgütü PKK’ya desteğini açıkça ifade etmesine dayandığını ifade etti.





İsveç Yüksek Mahkemesi’nin bu kararının, gelecek hafta Türkiye ile İsveç arasında yapılacak NATO toplantısı öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Gündem Fidan-Billström görüşmesi

Türkiye'den gelecek kararı bekleyen İsveç'te tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme gündem oldu.

Tek bir detaya dikkat çekildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Somut adım vurgusu

İsveç basını bu görüşmeye ilişkin tek bir detaya dikkat çekti.

'İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor' başlıkları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler, Hakan Fidan'ın bu konuyu vurguladığını belirtti.

Aftonbladet ise Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi önet Can Tezel'in açıklamalarına dikkat çekti.

"Türkiye yeni terör yasasının bir fark yarattığını görmek istiyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan gazete, pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin PKK ile bağlantılı görüldüğüne dikkat çekti.

Tezel'in "Türkiye, İsveç'in terörizm açısından güvenliğimize zarar verecek değil, katkıda bulunacak şekilde NATO müttefiki olmasını istiyor" dediği belirtildi.

Tezel gazeteye yaptığı açıklamasında, terör örgütlerinin insanları öldürmeye devam ederken masum kar amacı gütmeyen örgütler gibi görülmesinin eleştirildiği ifade edilirken 'Siyasetin karşıtı olarak terörizmin süslenmemesi' gerektiğini söyledi.

Terörizm tehdidiyle başa çıkmak için çıkarılan yasanın İsveç'te birkaç yıl önce tanınan bir ihtiyacın sonucu olduğunu belirten Tezel, Türkiye'nin bu değişikliği memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pazar günkü gösterinin her şeyden çok PKK yanlısı bir olay olarak görüldüğünü belirten Tezel, 'bu tür faaliyetlere katılmak suçsa, etkinliklerini düzenlemek de yasal olamaz' dedi.

'Eğer kullanılan bir terör örgütü bayrağı ise bu teröristin çizgisini yüceltmek değil midir?' diyen Tezel, PKK'nın bu eylemlere izin verilmesinden güç alarak yapabileceği eylemlere karşı da uyarıda bulundu.











































































