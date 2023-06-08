İsveç'in gündeminde 'Hakan Fidan' var: Ülke basını tek bir noktaya dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç basınında geniş yer buldu.
NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması amacıyla son dönemde ardı ardına adımlar atan PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin yuvalandığı İsveç’ten, dikkat çeken bir adım geldi.
Terör yasasını değiştirip yürürlüğe sokan İsveç, bu çerçevede ilk kez bir PKK destekçisi için sınır dışı kararı verdi.
- PKK destekçilerinin iadeleri, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için ön plana çıkardığı şartlar arasında yer alıyor.
Son karar İsveç hükümetinde
İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin iadesini istediği ve adı açıklanmayan 35 yaşında bir PKK destekçisinin iade edilmesini onayladı. Söz konusu kişinin, Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin son kararın ise, İsveç hükümeti tarafından verileceği belirtildi.
- İsveç’te iade taleplerine hükümet karar veriyor ancak Yüksek Mahkeme’nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi yapılamıyor.
PKK destekçisi olduğu öne sürülen kişinin, geçen yıl Türkiye’nin talebi üzerine İsveç’te tutuklandığı ve Türkiye’de, 2014 yılında uyuşturucudan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Adana Başsavcılığı’nın, Türkiye’de şartlı tahliye edilen ve yasal yollardan İsveç’e yerleştiği belirtilen 35 yaşındaki sanığın cezasının geri kalan kısmını Türkiye’de çekmesini istediği kaydedildi. İade istemi talebinin, bu kişinin HDP ile siyasi bağlantısı ve Facebook’ta terör örgütü PKK’ya desteğini açıkça ifade etmesine dayandığını ifade etti.
İsveç Yüksek Mahkemesi’nin bu kararının, gelecek hafta Türkiye ile İsveç arasında yapılacak NATO toplantısı öncesine denk gelmesi dikkat çekti.
Gündem Fidan-Billström görüşmesi
Türkiye'den gelecek kararı bekleyen İsveç'te tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme gündem oldu.
Tek bir detaya dikkat çekildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.
İki bakan, "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.
Somut adım vurgusu
İsveç basını bu görüşmeye ilişkin tek bir detaya dikkat çekti.
'İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor' başlıkları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler, Hakan Fidan'ın bu konuyu vurguladığını belirtti.
Aftonbladet ise Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi önet Can Tezel'in açıklamalarına dikkat çekti.
- Terörizm tehdidiyle başa çıkmak için çıkarılan yasanın İsveç'te birkaç yıl önce tanınan bir ihtiyacın sonucu olduğunu belirten Tezel, Türkiye'nin bu değişikliği memnuniyetle karşıladığını belirtti.