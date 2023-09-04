İsveç'in korktuğu başına geldi: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sonrası isyan çıktı

Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırılara göz yuman İsveç'in markası IKEA'nın Bursa mağazasında skandal bir karara imza atıldı. Bursa'da 24 bin 500 metrekare alanda hizmet veren IKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kullanıma kapatma kararı aldı. Görevliler, namaz kılmak isteyen vatandaşları başka bir alışveriş merkezine yönlendirmeye başladı.