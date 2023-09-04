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İsveç'in korktuğu başına geldi: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sonrası isyan çıktı

İsveç'in Malmö kentinde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sonrası isyan çıktı. Alçak saldırılara tepki gösteren gençlerden oluşan 100 kişilik grup Malmö kentinde polisle çatıştı.

09:28 . 4/09/2023 Pazartesi
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İsveç

İsveç

İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış bunlardan da 3 kişi tutuklanmıştı.

Momika, Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada karşı göstericilerin müdahalesi sonucu olay yerinden zırhlı araçla kaçırılmıştı.

Polise tepki gösteren gençlerden oluşan 100 kişilik grup, Malmö'de isyan başlattı. Yol kesen ve onlarca aracı ateşe veren gençler polise taşlarla saldırdı.

Olayların büyümesinden endişe ediliyor

Gençlerin isyanı sürerken olay yerine İsveç'in değişik yerlerinden yüzlerce polis gönderildi. Polis olayların başka şehirlere sıçramasından korkuyor.


#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Malmö
31 dakika önce
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