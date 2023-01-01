İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyen Macaristan'a itibar suikastı: Okullarda kötülüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ayaküstü de olsa Sayın Biden ile F-16 konusunu görüştük. Ama maalesef dostlar İsveç de İsveç diyor. Bu şekilde yaklaşım bizi üzmektedir. Benim bu konuda bir yanıtım var. Siz Kongre diyorsunuz benim de TBMM'm var. TBMM onaylamadıkça İsveç NATO'ya katılamaz. Ben Meclis'ime bağlıyım. F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil'' dedi.