İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyen Macaristan'a itibar suikastı: Okullarda kötülüyorlar

Türkiye ve Macaristan, henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom’a hitaben yazdığı mektupta, İsveç'teki okullarda Macaristan hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığı ve ülkede demokrasinin gerilediği yönünde görüşlerin paylaşıldığını belirtti.
"İsveçlilerin yaptığı ülkemize hakaret"
Bazı İsveçli siyasetçilerin Macaristan hakkında önyargılı, gerçekleri yansıtmayan, adil olmayan ifadeleri dillendirdiğini ve bunun ülkesinde hoş karşılanmadığını belirten Szijjarto, Macaristan’da milletvekillerinin demokratik yollarla seçildiğini kaydetti.
Szijjarto, İsveçli siyasilerin kendilerine yönelik "antidemokratik ve otoriter" gibi suçlamalarını "hakaret" olarak gördüklerini vurguladı.
"NATO üyeliğine ilişkin oylamaya katkı sağlamayacak"
İsveç’te okul müfredatının bir parçası olarak Macaristan hakkında gerçek dışı ve yanlış bilgilerin paylaşıldığını aktaran Szijjarto, İsveç’teki bu gelişmenin NATO üyeliğine ilişkin oylamaya katkı sağlamayacağına işaret etti.
Türkiye ve Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamadı
Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.
Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan henüz bu ülkenin NATO üyeliğini onaylamamıştı.
Macar Bakan Szijjarto, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ankara ile sürekli temasta olacaklarını kaydederek, Türkiye'nin, İsveç'in İttifak'a üyeliğine dair tutumunun değişmesi durumunda, Macaristan'ın hiçbir ülkenin NATO üyeliğine engel olmayacağının altını çizmişti.