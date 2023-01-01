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İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyen Macaristan'a itibar suikastı: Okullarda kötülüyorlar

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç’teki okullarda ülkesi hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığını söyledi. Bu durumun İsveç’in NATO üyeliğinin oylanma sürecine katkı sağlamayacağını ifade eden Szijjarto, İsveçli siyasilerin kendilerine yönelik "antidemokratik ve otoriter" gibi suçlamalarını "hakaret" olarak gördüklerini vurguladı.

19:03 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Türkiye ve Macaristan, henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.

Türkiye ve Macaristan, henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom’a hitaben yazdığı mektupta, İsveç'teki okullarda Macaristan hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığı ve ülkede demokrasinin gerilediği yönünde görüşlerin paylaşıldığını belirtti.

"İsveçlilerin yaptığı ülkemize hakaret"

Bazı İsveçli siyasetçilerin Macaristan hakkında önyargılı, gerçekleri yansıtmayan, adil olmayan ifadeleri dillendirdiğini ve bunun ülkesinde hoş karşılanmadığını belirten Szijjarto, Macaristan’da milletvekillerinin demokratik yollarla seçildiğini kaydetti.

Szijjarto, İsveçli siyasilerin kendilerine yönelik "antidemokratik ve otoriter" gibi suçlamalarını "hakaret" olarak gördüklerini vurguladı.

"NATO üyeliğine ilişkin oylamaya katkı sağlamayacak"

İsveç’te okul müfredatının bir parçası olarak Macaristan hakkında gerçek dışı ve yanlış bilgilerin paylaşıldığını aktaran Szijjarto, İsveç’teki bu gelişmenin NATO üyeliğine ilişkin oylamaya katkı sağlamayacağına işaret etti.

Szijjarto,
"Ülkenizin NATO üyeliği için milletvekillerimizin oy kullanmasını isterken, diğer yandan bu kişilere Macaristan’da demokrasiye zarar verdiği suçlamasında bulunuyorsunuz. Bu çelişki artık daha da güçlenmiştir ve sürekli artan talebinizin (NATO üyeliği için oy kullanılması) karşılanmasına kesinlikle yardımcı olmamaktadır."
görüşünü paylaştı.

Türkiye ve Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamadı

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan henüz bu ülkenin NATO üyeliğini onaylamamıştı.

Macar Bakan Szijjarto, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ankara ile sürekli temasta olacaklarını kaydederek, Türkiye'nin, İsveç'in İttifak'a üyeliğine dair tutumunun değişmesi durumunda, Macaristan'ın hiçbir ülkenin NATO üyeliğine engel olmayacağının altını çizmişti.




#İsveç
#NATO
#Macaristan
#Peter Szijjarto
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