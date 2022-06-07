İsveç'te muhalefet lideri Busch'tan Başbakan'a: PKK’lı vekilden kurtul

İsveç’te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önerisi, siyasi parti liderlerinin katıldığı TV programında masaya yatırıldı. Muhalefet, hükümetten PKK destekçisi milletvekiliyle ilişkisini kesmesini istedi. Hıristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Magdalena Andersson’a PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile ilişkilerini kesmeleri için öneri sundu.

Kakabaveh-İsveç Başbakanı nMagdalena Andersson

BOYUN EĞMEYİN

Kakabaveh’in ülkenin tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirten Busch, hükümetin Kakabaveh’in isteklerine boyun eğmemesi için “Johansson’un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay hiçbir gensoruya destek vermeyelim” önerisinde bulundu. Teklifi memnuniyetle karşıladığını belirten Başbakan Andersson, bunu ciddiye aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti. İsveç’in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin de ülkenin uluslararası güvenliğinin Kakabaveh’in çözümlenemez anlaşmasına bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.

ŞANTAJ YAPIYOR

24 Kasım’daki oylamada hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, Kakabaveh’in desteğini alarak 1 oy farkla Başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK’ya destek olunması için anlaşma imzalandı. Kakabaveh, Türkiye ile NATO konusunda anlaşılma-masını istiyor. Hükümete şantaj yapan Kakabaveh, bugünkü gensoru oylamasında Johansson aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

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