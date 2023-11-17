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Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon

İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yandaşları Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çekerek propaganda yaptı.

13:59 - 17/11/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Terör örgütünün bu provokasyonunun görüntüsü, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.

İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.





#İsveç
#NATO
#PKK
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