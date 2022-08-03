Dünya İsveçte terör örgütü yandaşları yine gösteri düzenledi
AVRUPA

İsveç'te terör örgütü yandaşları yine gösteri düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan parlamento binası önünde, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. Terörist elebaşının posterlerini taşıyan grup, Türk mallarına boykot uygulanmasını istedi.

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Haber Merkezi AA
İsveçte terör örgütü yandaşları yine gösteri düzenledi
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Stockholm'de gösteri düzenlendi.

İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.

SOKAKLARDA ÖCALAN POSTERLERİ

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.

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İSVEÇ SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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