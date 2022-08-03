İsveç'te terör örgütü yandaşları yine gösteri düzenledi

Kosova-Sırbistan gerginliğine neden olan kararın ertelenmesinin ardından Mitroviça'da sessizlik hakim

Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediğini açıklamasının ardından Mitroviça'da sessiz bir sabah hakim oldu. Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlar ve duyulan sirenlerin ardından Kosova hükümetinin, bugün hayata geçirilmesi planlanan 'Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu' kararının 1 Eylül'e kadar ertelendiğini açıklamasının ardından ülke, sakin bir sabaha uyandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden 'Kosovalı Sırpların sınır kapatma eylemi'nin sabahında bölgede sadece NATO'nun Kosova Gücüne (KFOR) ait iki araç gözlendi. Ülkenin Jarinje Sınır Kapısı yakınlarında araçlarla kurulan barikatların durduğu kaydedildi.