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Dünya

İsveç'ten NATO'ya üyelik açıklaması: Kararı sadece Türkiye verebilir

İsveç Başbakanı Kristersson, "Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

17:36 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - NATO

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - NATO

İsveç Başbakanı
Ulf Kristersson
, Almanya'nın NATO'ya üyelik sürecinde kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti.
Almanya'yı ziyaret eden Kristersson, Başbakan
Olaf Scholz
ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı.

"Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz"

Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna seçimlerden sonra onay vermesini beklediklerini belirterek "Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Buna saygı duyuyoruz. İsveç olarak Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Biz de üyelik için hazırız. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz." diye konuştu.

İsveç Başbakanı NATO'ya üyelik sürecinde verdiği destekten ötürü Almanya'ya teşekkür ederken Ukrayna'ya destek olmaya sürdüreceklerini söyledi. Kristersson, "Putin emperyalist emellerine ulaşamayacağını bilmeli." dedi.

Ne olmuştu?

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve FETÖ'ye verilen destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkmış Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.


#İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
#NATO
#Türkiye
1 saat önce
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İsveç'ten NATO'ya üyelik açıklaması: Kararı sadece Türkiye verebilir
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