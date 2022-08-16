Dünya İsveçten Türkiye açıklaması NATO üyeliği konusundaki koşulları yerine getireceğiz
AVRUPA

İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO üyeliği konusundaki koşulları yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptının gereklerini yerine getireceğini söyledi. Andersson ayrıca, Türkiye’de uzun yıllar bir dolandırıcılık davası kapsamında aranan bir kişinin iade edilmesinin uluslararası ve İsveç hukukuna uygun olduğunu belirterek bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçten Türkiye açıklaması: NATO üyeliği konusundaki koşulları yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçen ay İspanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin itirazlarına yönelik imzalanan mutabakat zaptının koşullarını yerine getirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Bir basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Andersson, ayrıca, geçen hafta İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen adam hakında da açıklamalarda bulundu.

İsveç Başbakanı, "İsveç hükümetinin dolandırıcılık suçundan aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade kararı, İsveç ve uluslararası hukuka göre verilmiştir. Bu şekilde adım atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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ÇAVUŞOĞLU: ORTAK MUTABAKAT TOPLANTISI 26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Bununla birlikte geçen hafta düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağını açıkladı.

İki ülkenin de belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini belirten Çavuşoğlu, ''Biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz'' dedi.

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