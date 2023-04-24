İsviçre güvenlik gerekçesiyle Sudan'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Sudan
İsviçre, 15 Nisan'dan bu yana silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçiliğini, güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı.
İsviçre Dışişleri, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'da gerginlik ve can kaybı sayısının artmasından derin endişe duyduğunu açıklarken tarafların, ateşkes için küresel çağrılara kulak vermesini istemişti.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma
Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.