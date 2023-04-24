İsviçre güvenlik gerekçesiyle Sudan'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

"(Sudan) Güvenlik gerekçesiyle Hartum'daki büyükelçiliğimizi kapatıyoruz. Büyükelçilik çalışanı personelimiz ile aileleri tahliye edildi ve güvendeler. Bu, özellikle Fransa olmak üzere ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Destekleri için teşekkürler.