İsviçre Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek

İsviçre, Avrupa Birliğinin (AB), 8 Aralık 2022'de aldığı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinden verilen yeni Rus seyahat belgelerinin, vize ve Schengen bölgesine giriş için kabul edilmeyeceğine yönelik kararına katıldığını açıkladı.

İsviçre Federal Konseyinde alınan karar, Avrupa Birliği Konseyine iletilerek, uygulamaya girdi.

Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtiliyor.

DÜNYA Donetsk'te bir yerleşim yeri Rusya'nın kontrolüne girdi

AB, bunu uluslararası hukuk ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olarak görüyor.

İsviçre geçen yıl eylülde, AB'nin, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını feshetme kararına da katılmıştı.

REKLAM

EKONOMİ Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak