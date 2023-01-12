Dünya İsviçre Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek
AVRUPA

İsviçre Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek

İsviçre hükümeti, Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden yeni verilen seyahat vizelerini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsviçre Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek
Foto/Arşiv

İsviçre, Avrupa Birliğinin (AB), 8 Aralık 2022'de aldığı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinden verilen yeni Rus seyahat belgelerinin, vize ve Schengen bölgesine giriş için kabul edilmeyeceğine yönelik kararına katıldığını açıkladı.

İsviçre Federal Konseyinde alınan karar, Avrupa Birliği Konseyine iletilerek, uygulamaya girdi.

Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtiliyor.

Donetsk'te bir yerleşim yeri Rusya'nın kontrolüne girdi
DÜNYA
Donetsk'te bir yerleşim yeri Rusya'nın kontrolüne girdi

AB, bunu uluslararası hukuk ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olarak görüyor.

İsviçre geçen yıl eylülde, AB'nin, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını feshetme kararına da katılmıştı.

Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak

Putin: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor
DÜNYA
Putin: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor
Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.
Uçaktakorku dolu anlar

Uçakta
korku dolu anlar

​Şarj cihazı alev aldı iki yolcu yaralandı.
Leopardtankları gönderecek

​Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erdoğan açıklamıştı: Kabul edilerek yasalaştı.

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.