İsviçre Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya kötü haber: 5 milyar franklık yardım paketi reddedildi

İsviçre basınında yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komisyonu'nun beş ile on yıl sürmesi öngörülen bu yardım paketi önerisi reddedildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, Ukrayna halkı için üç destek paketi hazırladığını ve devam eden savaş dolayısıyla yeniden yapılanma için ihtiyacın ne kadar olacağını öngöremediklerini kaydetti.