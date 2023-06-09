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İsviçre Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya kötü haber: 5 milyar franklık yardım paketi reddedildi

İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya destek için 5 milyar İsviçre frangı (5,5 milyar dolar) tutarındaki yardım paketini reddetti. Yardım paketinin, insani yardım, sivil halkın korunması, mayın temizleme ve barışın inşası için kullanılması planlanıyordu.

07:38 . 9/06/2023 Cuma
AA
İsviçre Temsilciler Meclisi

İsviçre Temsilciler Meclisi

İsviçre basınında yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komisyonu'nun beş ile on yıl sürmesi öngörülen bu yardım paketi önerisi reddedildi.


İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, Ukrayna halkı için üç destek paketi hazırladığını ve devam eden savaş dolayısıyla yeniden yapılanma için ihtiyacın ne kadar olacağını öngöremediklerini kaydetti.


Cassis, "İsviçre, Ukrayna'ya halihazırda büyük bir mali katkı yaptı. İsviçre hükümeti 2025-2028 dönemi için Ukrayna ve bölge için şimdiden yaklaşık 1,5 milyar frank ayırdı." ifadelerini kullandı.

Yardım paketinin, insani yardım, sivil halkın korunması, mayın temizleme ve barışın inşası için kullanılması planlanıyordu.


Kararın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre Parlamentosu'nda yapacağı konuşmasına bir hafta öncesinde alındığı belirtildi.


Ukrayna'ya yardım konusunun 12 Haziran'da yeniden meclisin gündemine gelmesi öngörülüyor.




#İsviçre temsilciler meclisi
#ret
#Ukrayna
#yardım paketi
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