Dünya İsviçrede panik Kayağa gelen 10 bin İngiliz turistin peşine düştüler
AVRUPA

İsviçre'de panik: Kayağa gelen 10 bin İngiliz turistin peşine düştüler

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğrayan virüs nedeniyle birçok Avrupa ülkesi alarma geçti. İngiltere ile sınırları kapatan ülkeler bir hafta içinde İngiltere'den gelmiş turistleri aramaya başladı. İsveç ise ülkeye tatile gelen 10 bin İngiliz'in peşine düştü.

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İngiltere'den İsviçre'ye kayak tatili sebebiyle 3 bin 500 turist gitti.
İngiltere'den İsviçre'ye kayak tatili sebebiyle 3 bin 500 turist gitti.

İngiltere'de koronavirüs mutasyonunun gözlenmesi üzerine İsviçre kısa süre önce ülkeye gelen İngiltere vatandaşlarının peşine düştü.

KARANTİNA MECBURİYETİ GETİRİLDİ

Deutsche Welle'de yer alan habere göre yetkili makamlar yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için İngiltere'den İsviçre'ye 14 Aralık'tan itibaren gelen tüm kişilere karantina mecburiyeti getirdi. Gelenler geliş tarihinden 10 gün sonra sonlanmak üzere karantinaya girecek. Söz konusu kişilerin sayısı, çoğu kayak tatili yapmak için gelen turistler olmak üzere 10 bin kişiyi geçiyor.

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3 BİN 500 TURİST GELDİ

İsviçre makamlarının verdiği bilgilere göre 14 Aralık tarihinden uçuşların yasaklandığı tarihe kadar İngiltere'den İsviçre'ye 92 uçak iniş yaptı. Sadece Cenevre Havalimanı'na geçen hafta sonu gelen yolcuların sayısı yaklaşık 3 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Gelen yolcuların bulunmasından İsviçre'yi oluşturan kantonların sağlık makamları sorumlu tutuluyor. Temas takibi de aynı makamların denetimi altında. İsviçre Federal Sağlık Bakanlığı, havayolu şirketlerinden tüm yolcu listelerini kendileriyle paylaşmalarını istedi. İsviçre'ye gelen yabancı ülke vatandaşları pandemi nedeniyle uzun süredir bir form doldurarak ikamet edecekleri yerin adresini paylaşmakla yükümlü tutuluyor.

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