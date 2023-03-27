İsviçre'den acil önlem çağrısı: Bu nükleer savaşın asla yapılmaması gerekiyor

Paylaşımda, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmayı planladığına dair haberlere dayanarak İsviçre, nükleer silahlarla ilgili tüm riskleri azaltmak için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, gerginlikten kaçınma çağrısı da yer aldı.