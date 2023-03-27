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Dünya

İsviçre'den acil önlem çağrısı: Bu nükleer savaşın asla yapılmaması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurmasının ardından konuya ilişkin İsviçre'den acil önlem çağrısı geldi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili nükleer silahların tüm risklerini azaltmak için acil önlemler çağrısında bulundu.

13:28 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
İsviçre'den nükleer silahların etkisini azaltmak için acil önlemler çağrısı

İsviçre'den nükleer silahların etkisini azaltmak için acil önlemler çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.


Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı


Paylaşımda, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmayı planladığına dair haberlere dayanarak İsviçre, nükleer silahlarla ilgili tüm riskleri azaltmak için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.


Bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, gerginlikten kaçınma çağrısı da yer aldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.


NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.


Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Putin'in bu kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

#İsviçre
#Rusya
#Nükleer silah
42 dakika önce
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