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Dünya

İsviçreli akademisyen Luyckx: Kurtarma ekipleri inanılmaz işler başardı

Zürih Üniversitesi Öğretim Üyesi Valerie Luyckx, 6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kurtarma ekiplerinin inanılmaz işler başardığını belirterek, Türkiye'de bu tür doğal afetlere yönelik uzun yıllardır yapılan hazırlıklar sayesinde insanların acil tıbbi bakım alabildiğini bildirdi.

16:34 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Zürih Üniversitesi Öğretim Üyesi Valerie Luyckx

Zürih Üniversitesi Öğretim Üyesi Valerie Luyckx

İsviçre'deki Tages-Anzeiger gazetesine konuşan böbrek hastalıkları uzmanı Luyckx, depremlerden etkilenen Türkiye'deki uzmanlar ve afet bölgesinde bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekipleriyle sürekli temasta olduğunu ifade etti.

Yerel acil servis görevlilerinin bu koşullar altında mümkün olan her şeyi yaptığına dikkati çeken Luyckx, bazı çalışanların hızlı şekilde işlerine dönebilmek için sahadaki araçlarda uyuduklarını kaydetti.

"Kurtarma ekipleri inanılmaz işler başardı." ifadesini kullanan Luyckx, Türkiye'de bu tür felaketlere karşı uzun yıllardır yapılan hazırlıklar sayesinde çok fazla insanın acil tıbbi bakım alabildiğini belirtti.

Luyckx, Türkiye'nin bölgeye hızlı şekilde yardım gönderdiğini ifade etti.


"Böbreklerdeki hasarı en aza indirmek için hızlı hareket edilmesi gerekiyor"


Bu çok şiddetli depremlerde en yaygın yaralanmaların kırık kemikler, kanama ve organlarda olduğunu ve büyük hasarlara yol açtığını belirten Zürih Üniversite Hastanesi Nefroloji Bölümü Kıdemli Doktoru Thomas Müller, "Kaslar, enkazda ezilirse daha sonra böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu.

Sadece Türkiye'de iki bin depremzedenin böbrekleri için ezilme teşhisi konulduğuna dikkati çeken Müller, tedavide geç kalınması ya da hiç tedavi edilmemesi durumunda bunun ölümcül sonuçlarının olabileceği uyarısında bulundu.

Müller, böbreklerdeki hasarı en aza indirmek amacıyla çok hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Böbreklerdeki hasarın ciddiyetine bağlı olarak, toksinlerin vücuttan atılabilmesi için acilen kapsamlı 'kan yıkamaya' ihtiyaç duyulur. Bir afet bölgesinde genellikle aynı anda çok sayıda diyaliz makinesine ihtiyaç duyulur. Bir başka komplikasyon da büyük bir deprem bölgesinde altyapının da birçok yerde ciddi şekilde hasar görmüş olmasıdır, bu nedenle örneğin cihazlar için bazen suyun önceden arıtılması gerekir." ifadelerini kullandı.


Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı
Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da birçok noktada çocuk parklarının da bulunduğu geniş alanlara kurulan çadır ve konteyner kentlerde, depremden kurtulanlar yeni yaşam şartlarına alışmaya çalışırken, çocuklar ise parklarda oynuyor ve çocukluklarını yaşamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 26 gün geride kaldı. Binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Hatay'da, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi sonrasında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte depremzedeler için çadır ve konteyner kentlerin kurulumları da hızla devam ediyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan büyük yıkımın ardından kentin birçok noktasında hem yurtiçinden kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri hem de yurtdışından birçok ülkeden gönderilen çadırlar ve konteyner ile açık alanlarda yaşam alanları oluşturuldu. AFAD kontrolündeki bu çadır ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarına bazı belediyeler tarafından çocuk parkları kuruldu. Bu çadırlara yerleştirilen depremzedeler yeni evleri yapılıncaya kadar yaşamlarını sürdürecekleri bu çadır kentlere sığındı. Depremzede ailelerin çocukları ise bu çadır kentlerde oluşturulan çocuk parklarında gün boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. Çocukların, parkta oyun sırasında çok eğlendikleri görülüyor.

#depremler
#İsviçre
#kurtarma ekipleri
#Türkiye
1 saat önce
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İsviçreli akademisyen Luyckx: Kurtarma ekipleri inanılmaz işler başardı
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