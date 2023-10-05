İşyerinin WhatsApp grubundan çıkarılan çalışana 4.4 milyon tazminat

Batı Londra'daki Hounslow belediyesine ait bir tesis yönetim şirketi olan Coalo'da çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki bir yaralanma nedeniyle hastalık iznindeyken "önemli güvenlik bilgilerini iletmek" için kullanılan bir grup sohbetinden çıkarıldığını söyledi.