Dünya İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi Bilgi sızdıran İtalyan subay suçüstü yakalandı
AVRUPA

İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi: Bilgi sızdıran İtalyan subay suçüstü yakalandı

Gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle İtalyan donanmasında görevli bir subay gözaltına alındı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırdı.

Haber Merkezi AA
İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi: Bilgi sızdıran İtalyan subay suçüstü yakalandı
Arşiv

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı belirtildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Haberlerde İtalyan donanmasında gemi komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği kaydedildi.

ÇOK CİDDİ BİR HADİSE

Gelişmeler üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Bakanlık Müsteşarı Elisabetta Belloni'nin Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’u bakanlığa çağırdığını bildirdi.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.

İtalya zor durumda: Rusya koronavirüs nedeniyle uzman ekip gönderdi
KORONAVİRÜS
İtalya zor durumda: Rusya koronavirüs nedeniyle uzman ekip gönderdi

Tillerson İtalya ve Rusya'ya gidecek
DÜNYA
Tillerson İtalya ve Rusya'ya gidecek

Tıbbi yardım taşıyan Rus zırhlıları İtalya'ya ulaştı
OYNAT 00:57
Tıbbi yardım taşıyan Rus zırhlıları İtalya'ya ulaştı
Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen İtalya'da işler iyi gitmiyor. İtalya Başbakan Giuseppe Conte'yi arayan Rusya lideri Vladimir Putin yardıma hazır olduğunu açıklamıştı. Bugün ise Roma sokaklarında Rus askeri araçlarından oluşan tıbbi yardım konvoyları görüldü. Konvoy Bergamo'ya ulaştı.


Abone Ol Google News
İçtikleri boğazındaki delikten dışarı dökülüyor

İçtikleri boğazındaki
delikten dışarı dökülüyor

​3 yaşındaki Muhammed yardım bekliyor.
Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.

En tatlı ikram

En tatlı ikram

Osmanlı Saray Kadayıfı sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini unutmadı

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.