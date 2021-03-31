Dünya İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi Devlet sırlarını satan İtalyan subaya suçüstü
AVRUPA

İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi: Devlet sırlarını satan İtalyan subaya suçüstü

Gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle İtalyan donanmasında görevli bir subay gözaltına alındı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırdı.

Haber Merkezi AA
İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi: Devlet sırlarını satan İtalyan subaya suçüstü
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı belirtildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Haberlerde İtalyan donanmasında gemi komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLEN BELGELER NATO SIRLARI İDDİASI

İtalya'nın online gazetelerinden Corriere'de yer alan habere göre, donanma subayının dairesinde ele geçirilen belgelerde, devlet sırlarını satan İtalyan subayın NATO sırlarını aktarmış olabileceği ve üye ülkelerin ulusal güvenliğinin tehlike altında olabileceği aktarıldı.


ÇOK CİDDİ BİR HADİSE

Gelişmeler üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Bakanlık Müsteşarı Elisabetta Belloni'nin Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’u bakanlığa çağırdığını bildirdi.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.

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