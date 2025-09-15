İtalya Savunma Bakanı: "Rus saldırısına veya başka bir ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz"

Savunma kabiliyetlerini geliştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Crosetto, "Bence bu ülkeyi, bir deli bize saldırmaya karar verirse kendini savunabilecek bir konuma getirme görevimiz var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den bahsetmiyorum, herhangi birinden bahsediyorum. Hazır değiliz çünkü son 20 yılda savunmaya daha fazla yatırım yapmadık ve bu nedenle 20 yıl, 1-2 yılda telafi edilemez." diye konuştu.