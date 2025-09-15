Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya Savunma Bakanı: "Rus saldırısına veya başka bir ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz"

İtalya Savunma Bakanı: "Rus saldırısına veya başka bir ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz"

18:0115/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'dan ya da başka bir ülkeden gelebilecek saldırıya hazır olmadıklarını söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma'da İtalyan donanmasının eğitim gemisi Vespucci'nin dünya turuna ilişkin düzenlenen etkinlikte gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Crosetto, "Rus saldırısına veya başka bir ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz. Bunu uzun zamandır söylüyorum." dedi.

Savunma kabiliyetlerini geliştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Crosetto, "Bence bu ülkeyi, bir deli bize saldırmaya karar verirse kendini savunabilecek bir konuma getirme görevimiz var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den bahsetmiyorum, herhangi birinden bahsediyorum. Hazır değiliz çünkü son 20 yılda savunmaya daha fazla yatırım yapmadık ve bu nedenle 20 yıl, 1-2 yılda telafi edilemez." diye konuştu.

#İtalya
#İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto
#Rusya
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?