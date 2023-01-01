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İtalya'da havacılık sektöründen sonra toplu taşıma sektörü de greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaşların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı. Başkent Roma'daki metro hatlarında 5 durak grev nedeniyle ulaşıma kapatılırken bazı otobüs seferlerinde gecikme yaşandı. Ülkede, geçtiğimiz aylarda da havacılık sektöründe büyük çaplı grevler başlamıştı.

16:45 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
İtalya'da toplu taşıma sektöründe grev başladı.

İtalya'da toplu taşıma sektöründe grev başladı.

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaş koşullarının iyileştirilmesi ve haftalık çalışma saatlerinin 35 saatle sınırlandırılması talepleriyle greve gitti.

Greve katılım, şehirlere göre farklılık gösterdi. Başkent Roma'daki metro hatlarında 5 durağın grev nedeniyle ulaşıma kapatıldığı, bununla beraber otobüs seferlerinin büyük kısmının yapıldığı ancak bazı seferlerde gecikme yaşandığı bildirildi.

İtalyanlar dakikalar boyunca otobüs bekledi

Roma'da grevden habersiz pek çok kişinin duraklarda otobüs beklediği görüldü.

Turistik kentlerden Venedik'te ise otobüs ve feribot çalışanlarının yüzde 70 oranında greve katıldığı belirtildi.

Güneydeki Potenza kentinde greve katılımın yüzde 80, Matera kentinde ise bu oranın yüzde 70 civarında olduğu kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da diğer yerlere göre greve katılımın daha düşük olduğu ifade edildi.

Grev nedeniyle kent içi ulaşımda farklı şehirlerde zaman zaman aksaklıkların yaşandığı da aktarıldı.



#İtalya
#Roma
#Venedik
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