İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi

Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
- Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 615'lik düşüşle 35 bin 262'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 998'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 197 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 759'luk artışla 165 bin 837'ye çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 53 daha artarak 33 bin 899'a yükseldi.
- Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ediyor. Dün 293 olan sayı, bugün 287'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 236 bin 535 test yapıldı.
Diğer yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, yaptığı açıklamada, Kovid-19 acil durumunun bitmediğini, sadece aşı bulunduğunda sona ereceğini ifade etti.