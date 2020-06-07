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Dünya İtalyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 899a yükseldi
AVRUPA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 33 bin 899'a çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

  • Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 615'lik düşüşle 35 bin 262'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 998'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 197 oldu.

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İyileşenlerin sayısı bugün 759'luk artışla 165 bin 837'ye çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 53 daha artarak 33 bin 899'a yükseldi.

  • Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ediyor. Dün 293 olan sayı, bugün 287'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 236 bin 535 test yapıldı.

Diğer yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, yaptığı açıklamada, Kovid-19 acil durumunun bitmediğini, sadece aşı bulunduğunda sona ereceğini ifade etti.

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