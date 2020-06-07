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Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle ölenlerin 112 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin 112 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin 112 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 128 bin 947 vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 831 bine ulaşırken 752 binden fazla kişi iyileşti.

ABD'nin üç eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında asker sokağa indi
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ABD'nin üç eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında asker sokağa indi
ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi. Ulusal muhafız güçleri, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyor. Söz konusu kurumda görev yapanların birçoğu asker, belediye çalışanı, itfaiye eri, doktor ve polis gibi kurumlarda görev yapan sivil ve devletin değişik kurumlarında çalışanlardan oluşuyor.


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