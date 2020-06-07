Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede bir milyon 988 bin 545 kişi Kovid-19'a yakalandı.

KORONAVİRÜS Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi öldü

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218’e ulaştı.

KORONAVİRÜS Koca uyardı makaleler geri çekildi

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

KORONAVİRÜS İran'da koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

OYNAT 00:33 Trump: Her şey kontrol altında, süreci çok iyi yönettik ABD'de işler iyiye gitmiyor ancak Trump için durum pek de 'kötü' değil. ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 100 bini aştı. Vaka sayısı ise 2 milyona yaklaşıyor. Ancak Başkan Donald Trump işlerin kötüye gittiğini kabul etmiyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



