İsveç’te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası

Ekonomi

Kuyumculuk sektöründen geçici olarak '24 taksit' talebi: Kuyumcularımız, yeniden rahat bir nefes alacaktır

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Sektör olarak koronavirüs nedeniyle biriken stoklarımızın eritilmesi kaydıyla şu anda 8 olan kredi kartına taksit miktarının, geçici bir süreyle sınırlı tutulmak amacıyla 24 taksite çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Atayık, "Böyle bir adım atılırsa sektörümüzün tüm birimlerinde gerçek anlamda bir bayram havası yaşanacaktır. Kuyumcularımız, yeniden rahat bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı.