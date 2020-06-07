İsveç’te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te son bir günde 3 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 659’a yükselirken, ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 81 artarak, 44 bin 730’a yükseldi.
İsveç'te son bir günde 3 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 659’a yükselirken, ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 81 artarak, 44 bin 730’a yükseldi.
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