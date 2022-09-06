Dünya İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktara methiyeler dizdi SİHA ihracatında lider
AVRUPA

İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktar’a methiyeler dizdi: SİHA ihracatında lider

Türkiye'nin SİHA başarısı son olarak İtalyan basınında yer aldı. Türk SİHA'larına dikkat çekilen haberde ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın geride bırakıldığını vurguladı. Haberde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin 'kendi Elon Musk'ı sayesinde SİHA ihracatında lider' olduğuna dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktar’a methiyeler dizdi: SİHA ihracatında lider
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Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisindeki başarısı, dünyanın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. SİHA'ların başarısını, son olarak İtalya basınından "Il Sole 24 Ore" gazetesi yazdı.

"Türkiye SİHA ihracatında lider"

ABD ve İsrail, söz konusu teknoloji alanındaki varlığına ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin "kendi Elon Musk'ı sayesinde SİHA ihracatında lider" olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Kalaşnikof gibi bir marka haline geldiğine işaret edilen TB2'ler için, "Ukrayna'da Rus gemilerine karşı belirleyici nitelikte. Meziyet, mühendis iş insanı Selçuk Bayraktar'ın." denildi.

5 ülkeyi geride bıraktı

Baykar'ın, dünya çapında tanınan Bayraktar TB2 modeliyle birkaç yıl içinde Türkiye'yi dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumuna ulaştırdığı anımsatıldı.

SİHA'ların henüz 2016 senesinde piyasaya sürülmesine rağmen, kısa sürede sektörün en çok satılan insansız aracı haline geldiği belirtilerek, "ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktı." denildi.

Bayraktar TB2'lerin, Ukrayna, Libya, ve Kafkasya'da çatışmaların gidişatını belirlediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

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İtalyan Gazetesi: Türk 'Elon Musk'

"Biri prestijli Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) olmak üzere iki master sahibi Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok tanınan bir şahsiyet.

Bunun altında hayranlarının gözünde bir nevi 'Türk Elon Musk'ı temsil edecek derecede sahip olduğu yetenekleri ve büyük yaratıcılığı yatıyor.

2020'de Türk yapımı ilk 'uçan otomobi' prototipini başarıyla test ettiği günü pek çok kişi hâlâ hatırlıyor."

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