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Dünya İtalyan işçiler İsraile silah taşıyacak gemiye yükleme yapmadı
AVRUPA

İtalyan işçiler İsrail'e silah taşıyacak gemiye yükleme yapmadı

İtalya’da Livorno Limanı’na gelen kargo gemisinin İsrail’e silah taşıyacağını öğrenen işçiler, gemiye yükleme yapmayı reddetti. Liman işçileri, İsrail’in saldırılarına suç ortaklığı yapmamak için silahları yüklemeyeceklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan işçiler İsraile silah taşıyacak gemiye yükleme yapmadı
Asiatic Island

Terör devleti İsrail, çocuk yaşlı demeden masum Filistinlilere saldırılarını sürdürürken, dünyanın farklı noktalarından işgal güçlerine tepkiler yükseliyor.

YÜKLEMEYİ REDDETTİLER

İtalya’da, Livorno Limanı’na yanaşan Asiatic Island isimli geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıyacağından haberdar olan liman işçileri, yükleme yapmayı reddetti ve greve başladı.

"SUÇ ORTAĞI OLAMAYIZ"

İşçilerin bağlı olduğu sendika tarafından yapılan açıklamada, “Livorno liman işçileri ile bir farkındalık kampanyası başlattık. Olan bitenlere gözlerimizi kapatamaz veya daha da kötüsü Filistinlilere yönelik katliamlarda suç ortağı olamayız” denildi.

İşçilerin bu tutumuna ilişkin konuşan İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni, “Liman işçileri bu felaket günlerde olup bitenlere suç ortaklığı yapmamak için silah yüklemeyeceklerini duyurdular. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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