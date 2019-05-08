İtalyan mafyasına darbe

İtalyan Jandarması ve Maliye Polisi, Milano Mafya ile Mücadele Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamınca Lombardiya ve Piyemonte bölgelerine ortak operasyon yaptı.
İtalya Cumhuriyet Savcılığı Ofisince düzenlenen basın toplantısında, dün yapılan operasyonlarda, mafya üyesi olmakla suçlanan 43 kişinin ihtiyaten tutuklandığı açıklandı. Tutuklananlar arasında iktidardaki Forza İtalya Partisi’nden Milano Belediye
Meclisi üyesi Pietro Tatarella ve eski Forza İtalya Partisi Varese İli Koordinatörü Gioacchino Caianiello da bulunuyor.