İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu birçok yol ve ev, su altında kalırken; 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
Ülkenin 5 farklı bölgesinde ani sel baskınları yaşandı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.
“Kriz bitene dek çalışacağız”
Bölgede yapılan acil yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, şunları söyledi:
Acil yardım için
Bangladeş’teki acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Bangladeş” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor.
- Derneği bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98