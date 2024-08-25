İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım

“Biz İyilik Yolu olarak, hayırseverlerimizin destekleriyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yıl boyu bir dizi insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bununla da kalmıyor, nerede bir afet ya da kriz yaşansa oraya ulaşıp, insanların acil ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Bangladeş’teki bu felaketin ardından da ekiplerimiz hızlıca aksiyon aldılar ve çalışmalarımıza başladık. Kriz bitene dek, bölgedeki çalışmalarımız sürecek.”